Non solo calamite e spillette, a Bologna una mostra per andare ‘oltre’ l’onda di Hokusai

Con 250 stampe su legno di ciliegio provenienti dal Museum of Fine Arts di Boston e divise in sei sezioni tematiche riconoscibili dai colori delle stanze. Ogni stanza è punteggiata dalle stampe di piccole dimensioni che rappresentano villaggi, vedute, giardini, pioggia, mare, laghi, pesci, personaggi con molteplici sfumature di colore. E’ proprio Menegazzo, nel presentare l’esposizione, a dire che l’onda è stata usata per ogni tipo di gadget e che con questa selezione di opere “si vogliono sfatare alcuni stereotipi del Giappone”.

Persino i colori delle sette sezioni non sono causali, “sono un viaggio” attraverso di Giappone di quei tempi, i suoi usi, i gusti. C’è chiaramente il Fuji visto da tante regioni e ammirato dai viaggiatori, che erano feudatari che si muovevano per giorni, per imposizione dell’impero. Quelle opere, poi, “rappresentano il sunto e l’apice Dall’Ukiyo”. Immagini che possono essere considerate delle “antenate delle cartoline“, anche per il fatto che potevano essere stampate più volte, prosegue Menegazzo. Alla fine dell’Ottocento, poi, cominciarono a diventare famose anche i Europa, influenzando gli artisti.

Nella prima sezione della mostra c’è soprattutto lui, Hokusai. Poi ‘mischiato’ a Hiroshige, per mettere a confronto i due artisti. Alle loro due Onde, messe una accanto all’altra è dedicata una stanza. Nella seconda sezione si trovano le immagini di viaggio con Tokaido e Kisokaido, nella terza i fiori, gli uccelli e i pesci, mentre nella quarta ci sono le xilografie a tema comico e ironico. Passando alla quinta sezione, si possono ammirare le vedute di luoghi lontani e infine la sesta mostra stampe della capitale orientale. Insomma, una serie di panorami tradizionali, che forse non esistono più e che, però, affascinano ancora molto.