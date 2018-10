Gaber e Guccini? I loro discendenti li portano a scuola - DIRE.it

E se per lui è un piacere, per Teresa, classe 1978, invece è un po’ più “imbarazzante” parlare di suo padre Francesco, per via del rapporto più diretto: “Il mio è un rapporto prima di tutto padre-figlia, e analizzarlo dal punto di vista dell’autore non è cosa facile per me- sorride- la maggior parte delle canzoni di mio padre sono biografiche, e quindi per me ogni canzone è un pezzo della mia vita”.

Capitolo a parte però per quanto riguarda i gusti musicali: “Devo confessare questo mio grande scheletro nell’armadio. Ero una fan sfegatata dei Take That, con grande vergogna e dispiacere di mio padre” svela alla platea tra le risate del pubblico. Sull’attualità del messaggio, invece, si trova d’accordo con Lorenzo: “Mi sconvolge sentire come certe canzoni scritte negli anni Settanta siano assolutamente applicabili al giorno d’oggi. Questo probabilmente deriva da un’analisi molto onesta e attenta della realtà, una capacità di vedere ciò che ci circonda che in pochi hanno avuto”.

A fare da moderatore Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Giorgio Gaber. L’incontro fa parte del progetto “Italy sounds good” promosso da Fonoprint, storico studio di registrazione bolognese, e Bologna congressi, ed è stato inserito in un ciclo sul Sessantotto ideato dal liceo Malpighi. Gli studenti “sono stati portati in un mondo interessante che li può aiutare a capire quello che abbiamo vissuto nel ’68 nel nostro Paese e nel mondo in un periodo così importante” spiega la preside del liceo Elena Ugolini.