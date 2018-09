Giovani, storia docet: in 220 alla summer school di Enrico Letta - DIRE.it

BOLOGNA – Per circa 220 giovani tra i 18 e 30 anni sta per iniziare l’opportunità di confrontarsi direttamente con alcuni tra i protagonisti della scena italiana ed europea su alcuni passaggi che hanno fatto e segnato la storia recente. Ma anche, cercando di trarne le lezioni, su quelli che li aspettano da qui al 2028.

Quali protagonisti? Eccone alcuni: Joaquin Almunia, Piero Angela, Domenico Arcuri, Serena Bortone, Marco Damilano, Luca De Meo, Amalia Ercoli-Finzi, Giovanni Floris, Renzo Gattegna, Alessandra Ghisleri, Enrico Giovannini, Marc Lazar, Tonia Mastrobuoni, Enrico Mentana, Paolo Pagliaro, Corrado Passera, Emma Petitti, Paolo Rumiz, Luca Visentini.

Saranno loro, oltre a numerosi docenti, a salire in cattedra alla summer school della Scuola di politiche fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni, da domani a domenica a Cesenatico. “Il moto irresistibile della Storia” è il titolo della terza edizione della summer school, titolo tratto dalle parole con cui Aldo Moro descriveva gli eventi del 1968, anno che segnò un mutamento profondissimo della società occidentale.

A Cesenatico si parlerà e ci si confronterà sui grandi stravolgimenti della storia avvenuti negli “anni-8”, dalla fine della Prima Guerra mondiale (1918), alle leggi razziali (1938), all’assassinio di Aldo Moro (1978). Il focus sarà sul passaggio 2008-2018-2028, a partire dall’analisi di quanto accaduto 10 anni fa, in quel 15 settembre 2008 nel quale Lehman Brothers annunciò il proprio fallimento, innescando una crisi che stenta ancora a definirsi superata.

Si affronteranno poi gli anni di crisi di tutte le certezze (democrazia rappresentativa, libero mercato, progresso tecnologico, autorevolezza della scienza, multilateralismo, integrazione europea) e si aprirà lo sguardo sulla “storia del futuro”, simboleggiato dal 2028.

Come nelle precedenti edizioni, la Summer School sarà occasione per incontri, dibattiti, workshop. “Nel profondo, è una nuova umanità che vuole farsi, è il moto irresistibile della Storia. Di contro a sconcertanti e, forse, transitorie esperienze c’è quello che solo vale e al quale bisogna inchinarsi, un modo nuovo di essere nella condizione umana”: con queste parole, nel novembre 1968, Aldo Moro descriveva gli eventi dell’anno che segnò un mutamento profondo della società occidentale.

E dalla Summer school spiegano: la scelta è caduta su queste parole “non solo perché la figura di Aldo Moro evoca di per sé la vicenda della nostra ‘democrazia difficile’ e della sua crisi, manifestatasi -a dieci anni da quel discorso -nel tragico epilogo della sua vicenda umana”, ma anche perchè “ora come allora -e come in altri ‘anni-8’ -sentiamo di essere alla fine di una ‘età dell’oro delle certezze’.

Nel mezzo di questo passaggio epocale sono necessari da un lato la bussola della storia, e dall’altro un approccio analogo a quello di Moro al ’68: gli attori politici e i cittadini attivi devono misurarsi con la realtà dei cambiamenti in atto, per cercare di immettervi i propri valori, la propria visione delle cose. Per cercare di forgiare il futuro”. E “formare il futuro” è appunto la missione della Scuola di politiche fondata da Enrico Letta, “con gli occhi e le speranze dei ventenni di oggi”.