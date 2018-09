A Modena e dintorni torna Passaparola, tra letture notturne e corsi sulla voce

MODENA – Torna Passa la Parola, in una nuova veste. Nella sua ottava edizione il Festival della Lettura per Ragazzi, il Festival della lettura per leggere tutti e leggere ovunque e degli incontri con autori e illustratori, prende il via venerdì 14 settembre con un ricco programma di incontri di formazione gratuiti, letture notturne e corsi sull’uso della voce: tra settembre e maggio nei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Spilamberto, Vignola.

Passa la Parola è un progetto di promozione alla lettura ideato da Milena Minelli e Sara Tarabusi, Libreria per ragazzi Castello di Carta di Vignola e Csi Modena (Centro Sportivo Italiano, comitato provinciale di Modena) in collaborazione con i comuni e le biblioteche del territorio. Si tratta di uno degli appuntamenti nazionali più attesi nel settore della letteratura per ragazzi, con ospiti italiani e stranieri, scrittori, illustratori, artisti, narratori.

Dopo i primi appuntamenti di settembre, ottobre e novembre, il massimo dell’espressione del Festival, arriverà invece a maggio 2019, a Modena. E’ qui che sboccia Passa la Parola, quando gli autori verranno nel centro storico della città e incontreranno le scuole di tutti i Comuni amici del Festival. I giorni da segnare in agenda sono 3, 4 e 5 maggio 2019.

Imparare a leggere

“I primi incontri – sottolineano Milena Minelli e Sara Tarabusi, ideatrici del Festival – saranno rivolti agli adulti: per una pedagogia della lettura, per conoscere e approfondire la letteratura per ragazzi dalla voce dei suoi protagonisti e rendere sempre di più le famiglie, la scuola e i nostri comuni, luoghi di costruzione culturale consapevole e cosciente. Far leggere tutti, in tutti i luoghi possibili per essere aperti al futuro, perché ostinatamente vogliamo crescere (coltivare) lettori”.

“Tra gli obiettivi di questa Amministrazione c’è anche quello di far crescere il numero e le ‘competenze’ delle persone di ogni età che accedono alle proposte culturali- afferma Gianpietro Cavazza vicesindaco di Modena assessore alla Cultura-. Per i ragazzi in particolare Passa la parola è uno strumento importante per arrivare al risultato. Realizzato in collaborazione tra enti locali e soggetti privati, un festival come questo è prezioso perché ogni anno sa coinvolgere con creatività, freschezza e qualità. E noi lo sosteniamo, convinti come siamo che avvicinare alla lettura bambini, bambine, ragazzi e ragazze, equivalga a fare un investimento sul futuro”.

Maurizia Cocchi Bonora, vicesindaco di Castelfranco Emilia, dichaira: “Aderiamo con grande soddisfazione al Festival Passa la parola, che ci offre l’opportunità di sostenere i progetti di promozione alla lettura delle Scuole e di fare rete con altri territori, per ribadire con forza e con gioia, l’importanza della Lettura per i bambini e i ragazzi, come strumento di crescita cognitiva e formativa. Le occasioni si faranno più significative ed il percorso abbraccerà l’intero anno scolastico. Sviluppare la “cultura del libro” non mira solo a costruire “lettori forti”, consapevoli e maturi, ma anche donne ed uomini liberi, autonomi e critici, per una società culturalmente ed economicamente migliore”.

“Pier Paolo Pasolini diceva ‘Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù – spiega l’assessore alla Cultura di Spilamberto Simonetta Munari – e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura’. Ed è questo il nostro intento: accompagnare i ragazzi nella scoperta della passione per la lettura: Il Festival Passa la Parola ci offre la possibilità di incontrare nuovi autori, rendere partecipi studenti ed insegnanti creare competenza e soprattutto appassionare”.

Per Sofia Baldazzini assessore alla Cultura di Castelnuovo Rangone “l’adesione del nostro Comune a Passa la Parola si inserisce coerentemente in un percorso culturale nato diversi anni fa. Da tempo, infatti, le nostre biblioteche comunali promuovono, con il supporto dei volontari, un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla letteratura per ragazzi. Il nostro debutto a Passa la Parola è una conseguenza naturale di uno sforzo educativo che ci accomuna agli organizzatori del Festival: siamo davvero felici di poter contare su un’occasione in più per poter avvicinare i nostri ragazzi a quegli universi sconfinati che soltanto la letteratura può dischiudere!”.

Simone Pelloni, sindaco di Vignola con delega alla cultura, dichiara: “Anche quest’anno Vignola ospita convintamente il festival della lettura per ragazzi, che tra l’altro si svolgerà negli spazi rinnovati della nostra biblioteca. In una realtà come quella di oggi, peraltro, dove la comunicazione viaggia su binari virtuali sempre più veloci e immediati, la lettura è un invito anche a riscoprire il valore della riflessione. Inoltre, è proprio dalla cultura che bisogna partire per costruire la società di domani”.

INCONTRI DI FORMAZIONE GRATUITI

Il Festival che coinvolge le scuole, i bambini, i ragazzi, gli insegnanti e i genitori, apre l’anno scolastico 2018-2019 con incontri di formazione per adulti, incontri con le classi e alcuni tra i più importanti scrittori della letteratura per ragazzi. Dalle verità degli adolescenti di Paola Zannoner, vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi + 11, alle parole per crescere di Alberto Pellai, psicoterapeuta e scrittore.

Dalla lezione sui classici della letteratura per ragazzi di Antonio Faeti alla storie necessarie della nostra letteratura raccontate da Marcello Fois. Dalle immagini di Arianna Papini, per dare concretezza ai nostri sogni, alle parole della divulgazione, per leggere il nostro mondo con Editoriale Scienza. Dalla emozioni poetiche di Bruno Tognolini, in rima e in prosa, alle parole delle emozioni per raccontarsi e per raccontare gli altri con il laboratorio di scrittura di Antonio Ferrara. E ancora avremo letture notturne nei luoghi della lettura con Sara Tarabusi. Tutti gli incontri sono gratuiti, rivolti a genitori, insegnanti, bibliotecari, educatori, formatori, appassionati di letteratura per ragazzi.