Razzismo, Salvini: “La capotreno di Trenord andrebbe premiata”

ROMA – L’annuncio contro ‘molestatori’ e ‘zingari’ diffuso dall’altoparlante di un regionale Trenord, diretto da Milano a Cremona, sta ancora facendo parlare. “La capotreno non dovrebbe essere licenziata, ma premiata perché difende il diritto a viaggiar sicuri. Poi certo se certi ‘fenomeni’ di sinistra il treno non lo prendono mai allora dicono ‘vergogna’, ‘razzista’. Per carità magari (la capotreno) una parola fuori posto l’ha detta, ma a me interessa la sostanza e non la forma, e il concetto era quello, viaggiare sicuri”, ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli Interni, a Lesina, in Puglia per l’inaugurazione della nuova sede della Lega.