A Roma 70.000 giovani incontrano Papa Francesco

ROMA – Sono oltre 70mila i giovani giunti nella Capitale per incontrare Papa Francesco in vista del prossimo Sinodo di ottobre. Ragazzi e ragazze di tutte le età, appartenenti a 195 diocesi, si sono messi in marcia da ogni parte della Penisola per giungere nella Capitale e partecipare all’evento ‘Siamo qui, i giovani italiani incontrano Papa Francesco’, in programma l’11 e il 12 agosto a Roma. Dopo una settimana di cammino i ragazzi si sono incontrati al Circo Massimo. “E’ bellissimo che il papa abbia chiamato i giovani, è un’occasione per capire a che punto siamo di questo cammino”, il commento di uno dei pellegrini. “Ci aspettiamo dal Sidono uno sguardo nuovo sui giovani”, il desiderio di un altro ragazzo in attesa del Pontefice al Circo Massimo.

Leggi anche Sorpresa: spunta il Papa in via Alessandria a Roma

E ieri sera, alle ore 21.30, Alex Britti, Clementino, Mirkoeilcane, Perturbazione e Banda Rulli Frulli sono stati tra i protagonisti della serata di musica e spettacolo condotta da Andrea Delogu, in diretta su Tv2000 e inBlu Radio. L’evento titolato ‘Vado al Massimo’ è organizzato dall’emittente tv della Cei in collaborazione con la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana. Tra gli artisti anche il comico Saverio Raimondo. Quasi due ore di puro intrattenimento, di bella musica e di piccole grandi storie.

Per quanto riguarda l’organizzazione, l’Ama ha messo in campo 50 uomini, 30 mezzi e 45 bagni chimici. Inoltre, posizionati 30 cassonetti e decine di cestoni trasparenti. Sul fronte della mobilità, chiusa via dei Cerchi da piazza di Porta Capena a via di San Teodoro, e stop alla circolazione di auto e moto su via del Circo Massimo (a partire da viale Aventino), in via della Greca, in via dei Cerchi sino a Bocca della Verità e in via dell’Ara Massima di Ercole. Deviate le linee bus.

La giornata del 12 prenderà il via sin dalle prime luci del mattino: alle 6.30 è infatti prevista l’apertura dei varchi di piazza San Pietro, con la celebrazione della messa alle 9.30. Papa Francesco saluterà nuovamente i fedeli alle 11.15 con un giro a bordo della papamobile. Infine, per le 12.30 è prevista la partenza dei giovani da Roma verso le proprie diocesi. Grazie a un accordo con Ama, i ragazzi che parteciperanno si sono impegnati a mantenere il decoro delle aree, in particolare al Circo Massimo, raccogliendo i rifiuti e, con l’aiuto degli organizzatori, utilizzando meno plastica possibile e materiale biodegradabile. All’evento prenderanno parte tra gli altri, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.