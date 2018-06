Migranti, Di Pietro (Asgi): “Su Aquarius Italia fuorilegge”

ROMA – “La situazione dell’Aquarius è ancora in divenire, quindi è presto per fare previsioni. Certo è che il governo italiano ha violato tante norme, internazionali e non, mentre Malta da un punto di vista giuridico – lasciando da parte per un momento valori quali solidarietà e umanità – potrebbe non avere responsabilità in questa vicenda”. A parlare con l’agenzia ‘Dire’ è Francesco Di Pietro, avvocato socio dell’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione.

Nel fine settimana scorso, spiega l’esperto, “l’Sos è stato diramato dal Comando generale della capitaneria di porto di Roma, che ha chiesto espressamente alla nave Aquarius della ong Sos Mediterranee di intervenire per soccorrere gli oltre 600 migranti alla deriva. Ciò fa sì che la competenza a intervenire sia dell’Italia, Paese da cui è partita la richiesta di intervento, così come prevede la Convenzione Sar (Ricerca e salvataggio in mare) del 1979”. Inoltre, prosegue Di Pietro, “l’Imo, l’Organizzazione marittima internazionale, insieme con l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) hanno diffuso linee guida contenenti principi e pratiche da applicare a migranti e rifugiati nel salvataggio in mare. Qui si specifica l’obbligo del comandante della nave che ha soccorso di garantire la tutela dei rifugiati tratti in salvo, portandoli verso un porto in cui sia possibile presentare la domanda di protezione internazionale”.

Una disposizione che è stata emendata dall’Imo, la quale ha disposto che “gli Stati cooperarino tra loro, in modo che i comandanti siano sollevati dagli obblighi di assistenza, e favorendo una deviazione minima dalla rotta prevista”. In effetti, l’Aquarius a un certo punto della vicenda si trovava poco più vicina a Malta che all’Italia, e questo avrebbe potuto prevedere l’intervento a La Valletta. Tuttavia Malta non ha sottoscritto l’emendamento Imo, “quindi- osserva l’avvocato- la ‘voce grossa’ che l’Italia ha fatto con Malta è opinabile”.