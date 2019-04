Agguato a Milano: due sicari in moto sparano dentro un’auto in corsa. Fontana: “Dare più forze a Polizia”

LEGA: IN CITTÀ SI SPARA, E LA SINISTRA STA A GUARDARE

“Ennesimo episodio di violenza nella Milano governata dal Sindaco Sala, purtroppo il problema sicurezza non accenna a diminuire nel capoluogo lombardo”. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, commenta l’agguato a colpi di pistola avvenuto stamattina in via Cadore a Milano.

“Un Far West in pieno giorno, a poche centinaia di metri dal Tribunale e in mezzo alla gente, in un’ora in cui le persone si stanno recando a scuola o al luogo di lavoro”. Insomma, a Milano si “spara, e la sinistra sta a guardare”, afferma Silvia Scurati, che prosegue: “Anziché pensare solamente all’aumento dei biglietti Atm, il sindaco Sala farebbe meglio a impegnarsi maggiormente per garantire una città più sicura ai cittadini milanesi e seguire l’esempio di quanto si sta facendo a livello nazionale invece di sfilare contro il decreto-Salvini”.