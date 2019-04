Cosa si legge a Roma, la classifica del 12 aprile - DIRE.it

Francesco Longo – Molto mossi gli altri mari (Bollati Boringhieri)

“In realtà l’estate non esiste; l’estate è un’illusione” dice John Cheever nell’esergo utilizzato da Francesco Longo per narrare la più grande delle illusioni: la storia d’amore estiva, quella che fa palpitare, soffrire, struggersi quando si ha l’età adolescenziale di Michele e Micol, i due protagonisti. Sullo sfondo i giochi estivi, i bagni con gli amici, gli infiniti giri in bicicletta, i tramonti e le notti dove andare a dormire sembra una perdita di tempo. I riferimenti a Bassani e Montefoschi, che riguardano Micol, sono coerenti con il romanzo, che ha un impianto classico, d’altri tempi verrebbe da dire, con quel suo retrogusto da Sapore di mare. L’estate non è ancora alle porte, ma leggendo questo romanzo il lettore avrà l’illusione, ancora lei, di esserci finito dentro.