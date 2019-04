Europa in pillole, 12 aprile - DIRE.it

Oltre 42 mila giovani hanno firmato una petizione per rendere illegale acquistare sesso in Olanda. La petizione è stata portata in Parlamento, che ora dovrà discuterne. La campagna si chiama ‘Sono impagabile’ ed è condotta principalmente da gruppi di ispirazione cristiana e femminista. In Olanda il sesso a pagamento è legale se tra “adulti consenzienti”. Le giovani firmatarie vorrebbero che l’Olanda virasse verso una legislazione simile a quella adottata da Svezia, Islanda e Norvegia, in base al quale i clienti sono penalizzati. I promotori della campagna, inoltre, chiedono che sia fatto di più per proteggere le donne in condizione di vulnerabilità.