Tg Lazio, edizione del 12 marzo 2019

FORTI RAFFICHE DI VENTO, OLTRE 150 INTERVENTI NELLA CAPITALE

Sono stati oltre 150 gli interventi della Polizia locale e dei Vigili del fuoco, a Roma, per rimuovere alberi e cartelloni abbattuti dalle raffiche di vento. Il maggior numero di segnalazioni hanno riguardato i Municipi VIII e IX e il quadrante sud-est della Capitale. Diverse le strade chiuse temporaneamente per la presenza di alberi e rami in carreggiata. In particolare gli interventi si sono concentrati in via dell’Oceano Altantico, via Ardeatina, viale Egeo, via del Mare e via Ostiense.

ROMA, LAZIO E FROSINONE IN CAMPO PER DIRE NO AL BULLISMO

Roma, Lazio e Frosinone scendono in campo a fianco del Consiglio regionale del Lazio nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Le tre societa’ di serie A della Regione hanno firmato un protocollo d’intesa col Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Jacopo Marzetti. L’iniziativa coinvolgera’ i bambini delle scuole calcio delle tre societa’, che giocheranno le partite della stagione 2018/19 con la scritta ‘No bulli’ sulla spalla delle maglie di gioco.

ASL ROMA 1 PRESENTA PROGETTO APERTO A CITTADINI E OPERATORI

Migliorare i servizi dell’azienda sanitaria grazie alle proposte dei cittadini e degli operatori. E’ l’obiettivo dell’Asl Roma 1 che oggi, nel Complesso del Santo Spirito, ha presentato il progetto ‘La Asl che vorrei’. Per partecipare bastera’ compilare una scheda cartacea con la propria idea e inserirla nelle urne che saranno presenti nelle sedi e negli ospedali dell’Asl, entro il 31 maggio. “Capire meglio cosa e’ importante dal punto di vista dei cittadini e degli operatori puo’ aiutarci a pensare nuove idee e soluzioni” ha spiegato il direttore generale, Angelo Tanese.

ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE APRE MOSTRA SU LEONARDO DA VINCI

Si aprira’ domani, alle Scuderie del Quirinale, la mostra ‘Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza’: un percorso conoscitivo alla scoperta del Maestro toscano in occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte. L’esposizione, visitabile fino al 30 giugno, indaga l’opera vinciana attraverso preziosi disegni, manufatti orginali e manoscritti, tra cui l’unico libro con sue annotazioni autografe. In tutto oltre 200 opere che attraversano i grandi temi al centro del dibattito rinascimentale affrontati da Leonardo.