Università e Terzo Settore raccontano la famiglia del terzo millennio

ROMA – Mondo della ricerca e terzo settore insieme per arricchire, aggiornare e riscrivere le definizioni di alcuni dei principali elementi costitutivi della società, a partire da quello di famiglia. E’ stato presentato oggi al Museo Etnografico Luigi Pigorini di Roma il primo volume della collana ‘Grammatiche della Società’ che “punta a creare un dibattito multidisciplinare scientifico e senza pregiudizi su una costellazione di temi, dove la parola farà da filo conduttore” come ha spiegato la coordinatrice del progetto, voluto dal Forum del Terzo Settore del Lazio e realizzato assieme all’Università di Tor Vergata, Francesca Dragotto.

Edito da Blonk, il primo libro ‘La Famiglia del Terzo Millennio. Tre Millenni di Famiglie’ è una raccolta di contributi di accademici ed esperti del settore: “Questo volume è il primo di una collana che nasce nell’ambito del centro di ricerca ‘Grammatica e sessismo’, un centro multi e inter disciplinare nato a Tor Vergata a seguito della trasformazione del laboratorio omonimo già attivo dal 2012- ha raccontato Dragotto- Il progetto è nato da una domanda: ‘la grammatica è sessita?’ Da lì è nata una riflessione a domino che è andata al di là della domanda iniziale e ha investito tutto quello che nella società è a intersezione di categorie diverse, in particolare la categoria del naturale, quella del culturale e quella del sociale. Perché la lingua così come tutte le altre grandi istituzioni che abbiamo considerato è il risultato di questo complesso intreccio”.

“Con questo volume- ha continuato Dragotto- si contribuisce a ricostruire il concetto di famiglia. Si tratta di un insieme di tasselli che contribuiscono a delineare un mosaico che è ben più rappresentativo rispetto a quello cui ci ha abituato la comunicazione contemporanea che sta attendendo sempre più a ridurre tutto nell’ottica di un duopolio, di una dicotomia che comprende una categoria e la sua negazione. Quindi attualmente abbiamo una rappresentazione della società all’insegna della semplificazione estrema laddove invece per definizione la società è complessa. L’obiettivo ultimo di questa collana è aiutare a far vedere come la natura per definizione sia complessa e non bisogna aver paura di questa complessità”.

“Un progetto fortemente voluto- ha spiegato Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio- perché noi crediamo che l’alleanza con le università sia necessaria per raccontare come si sono evolute le famiglie nel nostro territorio, come sono cambiati i bisogni e quali innovazioni dobbiamo introdurre. Se abbiamo dei dati scientificamente provati- ha aggiunto Danese- possiamo intervenire prima e suggerire alla pubblica amministrazione di cambiare i suoi modelli. Per dare una casa popolare, ad esempio, siamo ancora legati ai metri quadri destinati a famiglie numerose, mentre invece ora ci sono più singoli, più nuclei diversi dal concetto di famiglia tradizionale. Questo libro farà molta strada- ha concluso- sarà nostra premura farlo girare il piu’ possibile”.