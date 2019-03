Ucraina, Tril (Diaspora in Italia): “Al Bano fomenta lo scontro”

ROMA – “Al Bano da solo non è pericoloso, ma rischia con il suo comportamento di fomentare lo scontro“. Così all’agenzia Dire Mariana Tril, presidente del Congresso degli ucraini in Italia. Tril è stata intervistata all’indomani di una notizia che ha ricevuto grande eco in Italia: le autorità in Ucraina hanno inserito il celebre cantante Al Bano Carrisi nella lista delle “persone pericolose” per la sicurezza nazionale.

“Al Bano- dichiara Mariana Tril- canta abitualmente in Crimea e dice apertamente che la Russia ha fatto bene a invadere la Penisola. Immaginate come vi sentireste se l’Austria togliesse il Trentino all’Italia, e un nostro cantante dicesse che Vienna ha fatto bene. Negli anni duemila- conclude la presidente- e’ assurdo invadere uno Stato sovrano. Ed e’ ancora più sbagliato sostenere una simile azione”.