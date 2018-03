Olimpiadi, Malagò: “Le candidature le fa il Coni, ma comunque aspettiamo il governo”

ROMA – “Per portare avanti una candidatura serve avere tre gambe di un tavolo e dello stesso peso e forma: Enti locali, Coni e Governo. In questo caso, si sapeva della disponibilità dei primi due, ma è indispensabile interloquire con il Governo. Quando ci sarà, si parlerà nello specifico della situazione”. Cosi’ il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l’apertura di Beppe Grillo e del sindaco Appendino all’eventuale candidatura di Torino alle Olimpiadi del 2026. “Preciso che forse se le persone che parlano dell’argomento leggessero quantomeno la carta olimpica, eviterebbero di fare delle figure non bene. Non funziona cosi’, non e’ che ogni sindaco si sveglia e scrive al Cio- ha aggiunto Malago’- Funziona che il presidente del Comitato scrive che esiste una determinata citta’ pronta a candidarsi e integra la lettera del Comune”.

ZAIA: CON BOLZANO-TRENTO CANDIDIAMO DOLOMITI PER 2026

Veneto, Bolzano e Trento proporranno una “candidatura dolomitica coordinata” alle Olimpiadi invernali 2026. Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia, spiegando di aver già preso contatto con “i colleghi presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento, Kompatcher e Rossi”. Se verranno fatte nelle Dolomiti, quelle del 2026 “saranno Olimpiadi a impatto zero, senza nuovo cemento, che valorizzeranno il già straordinario patrimonio tecnico, sciistico e impiantistico, l’ambiente, la storia e il pregio delle Dolomiti, mettendo anche a frutto l’esperienza che il Veneto sta facendo con i Mondiali di Cortina 2021 e le caratteristiche dell’intero Dolomiti Superski”, continua Zaia lanciando l’idea di chiamarle “le Olimpiadi dell’Unesco, perché tutto si svolgerebbe sulle montagne Patrimonio universale dell’umanità”.