Carceri, fotografia dagli istituti: numeri, rischi e insicurezza

Gli agenti in tutta Italia sono 46.411. I detenuti 58.163, stranieri 19.765. La regione con piu’ istituti penitenziari e’ la Sicilia (23), seguita da Lombardia (18), Toscana (16), Campania (15), Lazio (14) e Piemonte (13). Il Lazio e’ al terzo posto con 6.228 detenuti, mentre e’ al secondo per numero di stranieri. I numeri dati dalla Polizia penitenziaria, riferiti a maggio 2017, denunciano l’allarme del sovraffollamento: 131 carceri su 194 vivono in questo stato di rischio, sottovalutato, dove un nulla puo’ generare una protesta di massa.

A Regina Coeli a fronte dei 622 detenuti previsti, ve ne sono 898. Ci sono 434 poliziotti operativi, mentre ne servirebbero 610. A disposizione della sicurezza e del controllo vi e’ quindi solo il 69,51% dell’organico previsto.

“Gli stranieri- continua il poliziotto, interpellato dalla Dire- sono circa la meta’ dei prigionieri a Regina Coeli. I reati piu’ comuni sono quelli legati alla droga e allo spaccio, anche rapina, ma sono in aumento quelli per maltrattamento, atti persecutori e stalking”.

La fotografia dei reati comuni ha anche una sua connotazione geografica. I georgiani finiscono dentro soprattutto per furti in appartamento, gli albanesi per traffico di droga, i romeni per clonazione e ricettazione, i reati tipici degli italiani sono un po’ piu’ articolati, dalla rapina al traffico di droga. Avere a disposizione un utensile che possa essere trasformato in un’arma contro un agente- conclude il poliziotto- non e’ cosi difficile come si crede”.

La campagna elettorale appena conclusa non ha nemmeno sfiorato la questione delle carceri, pur riproponendo il semplice proclama della ‘certezza della pena’ e di un sistema giudiziario piu’ efficiente. Se le carceri come luoghi di pena e riabilitazione sono al collasso, se chi vi lavora denuncia l’impossibilita’ di fare bene il proprio dovere e di temere per la propria incolumita’, a pagarne il prezzo, prima o dopo, e’ la sicurezza dell’intera societa’. “La voce di un filosofo e’ troppo debole contro il tumulto e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco nell’intimo dei loro cuori”. Lo sapeva molto bene Cesare Beccaria nel XVIII secolo.