Tg Politico, edizione del 12 febbraio 2019

ANALISI SULLA TAV: PERDITE PER 7/8 MILIARDI

I costi per completare la Tav superano i benefici di una cifra tra i 7 e gli 8 miliardi di euro. E’ il risultato dell’analisi costi-benefici resa pubblica oggi dal ministero delle Infrastrutture. “Sono numeri estremamente negativi- dice il ministro Danilo Toninelli- cifre impietose”. I Cinque stelle chiedono ora al governo di prendere una decisione collegialmente. Ma dalla Lega fanno già sapere: la Tav, ribattono, “va assolutamente fatta”.

AGRICOLTORI E PASTORI PROTESTANO A MONTECITORIO

La protesta degli agricoltori pugliesi e dei pastori sardi arriva a Roma. In centinaia questa mattina hanno manifestato davanti alla Camera dei deputati per chiedere al governo di tutelare il made in Italy. Due le emergenze. In Puglia la produzione di olio extravergine, a causa del gelo e della Xylella, ha raggiunto quest’anno i minimi storici. Mentre a causa della crisi del prezzo del latte in Sardegna sono andati sprecati circa un milione di litri.

CONTE: LA GIUSTIZIA SIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

La giustizia deve essere imparziale e al servizio dei cittadini. Il premier Giuseppe Conte interviene alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Palazzo Spada e parla di una riforma che risponda “solo ed esclusivamente alle aspettative dei cittadini”. Il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, ha presentato la ‘Relazione sull’attivita’ della giustizia amministrativa’ per il 2019. La politica, ha detto, deve dare “regole chiare” per aiutare i giudici nell’interpretazione.