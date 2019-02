“Io sono Mia”, “Bridget Jones’s Baby” e “I magnifici 7”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – I film sono i protagonisti della prima serata in tv di martedì 12 febbraio: da non perdere “Io sono Mia”, il biopic sulla grande artista Mia Martini, interpretata da Serena Rossi. Spazio alle risate su Canale 5 con il terzo capitolo della saga di Bridget Jones, mentre l’adrenalina non mancherà su Tv8 con il remake del film “I magnifici 7”, protagonisti Denzel Washington, Chris Path e Etwan Hawke. Per gli amanti del genere thriller, imperdibile “Limitless” su Canale20 (ore 21.00): protagonista un brillante Bradley Cooper nei panni di uno scrittore che, per sfruttare a pieno le sue capacità, inizia a fare uso di una ‘pillola miracolosa’.

Rai 1

Io sono Mia | 21.25

Mia Martini, un’artista dalla voce unica e dalla capacità di scrittura intensa; un’esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni. Questa è la sua storia e il racconto del pregiudizio che ha deviato il corso della sua vita.

Rai 2

Il collegio | 21.20

Reality show in cui un gruppo di adolescenti viene catapultato in una ‘scuola all’antica’, famigerato collegio bergamasco Celana. Dopo le edizioni ambientate nel 1960 e nel 1961, quest’anno la nuova classe si trova alle prese con la scuola media unica nata dalla riforma del 1962.