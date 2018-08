Regionali Abruzzo, Lega corre da sola: FI tra proteste e rassegnazione

ROMA – Il Centrodestra si spacca in Abruzzo. Dopo l’annuncio delle dimissioni del governatore Luciano D’Alfonso, la Lega ieri ha reso noto che correrà da sola alle prossime regionali. L’annuncio ufficiale in un post del deputato Giuseppe Bellachioma, segretario regionale della Lega abruzzese: “La decisione è presa! In Abruzzo la Lega correra’ da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere”. Diverse le reazioni di FI, tra rassegnazione e protesta. ROTONDI: “E’INUTILE INVOCARE IL RITORNO DI SALVINI” “Non mi sorprende la scelta abruzzese di Salvini e non la considero un passaggio tattico. Studio da anni per curiosità intellettuale le mosse del ministro degli Interni e non lo considero un uomo di avventure bensì uno dei due o tre politici strutturati rimasti in campo. Mi è chiaro che Salvini punta a un centrodestra molto diverso da quello berlusconiano: Silvio ebbe occasione e carisma per costruire una coalizione di partiti tutti in qualche modo riferibili alla sua leadership. L’intelligente Salvini capisce che ciò non sarà più possibile per lui e per nessuno e costruisce il ‘suo’ centrodestra in forma di partito e non di coalizione. La sua Lega si allarga accogliendo figure di secondo piano ma riferibili ai mondi del vecchio centrodestra. Lo sbocco è un partito, non una coalizione”. Così Gianfranco Rotondi,segretario di Rivoluzione Cristiana e vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. “Salvini pensa a un centrodestra come il Movimento Cinquestelle, ossia un partito e una lista unica. L’Abruzzo è una prova, non è detto che sarà vincente ma è una prova generale. A questo punto Forza Italia e la nuova Dc dovranno presto rinunciare al ‘refrain’ del ‘Matteo torna a casa’. Rischiamo di apparire come quei mariti che aspettano il ritorno della moglie scappata di casa. Per carità,ce ne sono tanti,ma è difficile che aggreghino consensi”, aggiunge Rotondi. PAGANO: “SALVINI PUNTA AD ESCLUDERE FI, MA NOI IN GRANDE SALUTE” “Che la Lega in Abruzzo provi ad annettersi una parte di Fi, se non tutta, è chiarissimo, anche con una campagna acquisti un po’ volgare. Ma in Abruzzo e in altre regioni del Sud Fi è in grandissima salute. Rompere lo schema dell’alleanza di centro destra da’ un vantaggio ai 5stelle, perché il centro destra unito è vittorioso”. Così, intervistato da Radio Radicale, il coordinatore abruzzese di Forza Italia Nazario Pagano commenta la rottura dell’alleanza con gli azzurri da parte della Lega alle prossime elezioni regionali in Abruzzo. “Rispetto a qualche mese fa tutto è cambiato-osserva Pagano- la Lega ha stretto un patto di governo con 5stelle rompendo un patto di alleanza che reggeva da molto tempo, i sondaggi volano, anche se secondo me prima o poi finirà questa luna di miele, e in Abruzzo gli esponenti del Lega sono quasi esclusivamente recuperati tra personaggi di secondo piano della destra. Salvini sta dando una strategia nuova al suo partito cercando di escludere chi è stato alleato della Lega fino ad ora”.