Nautica, CNA: “Il 2018 anno straordinario per gli yacht, vendite su del 14,2%”

Nautica, Legnaioli (Lega): “Settore fondamentale, le porte del min. Centinaio sono aperte”

“La nautica ha avuto una crisi nel 2011 con una grande ripresa nel 2014 che è proseguita negli anni successivi. Si tratta di una parte fondamentale dell’economia per tutto il Paese, naturalmente in misura maggiore per la Toscana e per la Versilia. Abbiamo Gian Marco Centinaio che è anche ministro del Turismo. E quindi quale migliore attività se non quella della nautica può richiamare il turismo?”. È quanto afferma alla ‘Dire’ la deputata della Lega Donatella Legnaioli a margine della presentazione al Versilia Yachting rendez-vous del rapporto di Cna sulla nautica da diporto in Italia.

“Ci sono tutte le porte aperte da parte del nostro ministro e della Lega ed esiste tutta la voglia di far crescere questa parte dell’economia- aggiunge-. Ricordiamoci che nel 2011 quando il settore aveva chiaramente perso” colpi “ed era molto in crisi al governo c’era Monti. Bisogna ricordarcelo. La Lega è per aprire a questi interessi e con un ministro come Centinaio”, si può andare incontro a tutte le idee “che ci vengono poste”.