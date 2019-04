Tg Lazio, edizione del 11 aprile 2019

LA LEGA PUNTA AL CAMPIDOGLIO, DOMENICA GLI STATI GENERALI

Inizia la rincorsa della Lega verso il Campidoglio. Il leader, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda su un futuro sindaco leghista, ha cosi’ risposto: “Se ci chiamano, noi ci siamo”. Per iniziare a stilare il programma, domenica sono stati convocati gli stati generali della Lega: “Ci riuniremo all’hotel Holiday Inn sull’Aurelia- ha fatto sapere il consigliere regionale, Daniele Giannini- Ci proponiamo come forza di maggioranza nel centrodestra che punta a governare il Lazio e Roma”.

COLOSSEO, SVELATA AL PUBBLICO LA DOMUS TRANSITORIA

Dopo un restauro durato dieci anni, a Roma apre per la prima volta al pubblico la Domus Transitoria, la prima reggia di Nerone edificata per transitare dal Palatino all’Esquilino. Una sorta di ‘prova tecnica’ della piu’ famosa Domus Aurea, costruita dall’imperatore subito dopo l’incendio del 64. “Questa straordinaria apertura- ha spiegato il direttore del parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo- contribuisce a definire un itinerario di visita neroniano all’interno dell’area archeologica centrale che si estende dal Colle Oppio al Palatino”.

DAL 19 AL 22 APRILE LE CELEBRAZIONI PER IL NATALE DI ROMA

Musiche di cetre e flauti, parate di centurioni, show di gladiatori, l’elezione della ‘Dea Roma’ e la spettacolare simulazione della presa di Masada con l’artiglieria romana in azione. Roma si prepara a spegnere 2.773 candeline con quattro giorni di eventi dal 19 al 22 aprile, con il Circo Massimo protagonista. L’edizione, presentata oggi in Campidoglio dal Gruppo Storico Romano, sara’ dedicata al periodo da Nerone a Vespasiano.

INTERNAZIONALI DI TENNIS, +11% BIGLIETTI E SI SPERA IN FEDERER

Presentata questa mattina a Palazzo Chigi l’edizione numero 79 degli Internazionali d’Italia di tennis, in programma nella Capitale dal 6 al 19 maggio. Anche quest’anno il torneo potrebbe battere il record delle presenze al Foro Italico: “Abbiamo venduto l’11% in piu’ di biglietti rispetto allo scorso anno”, ha spiegato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. A incentivare le vendite potrebbe essere l’arrivo a Roma di Roger Federer, ancora in dubbio. “Incrociamo le dita- ha aggiunto Binaghi- saremmo contentissimi di averlo qui. Oltretutto qui non ha mai vinto e vorremmo sfatare questo tabu'”.