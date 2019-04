“Sully”, “Arsenal – Napoli”, “A raccontare comincia tu”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Serie tv, programmi di approfondimento e film animeranno la serata in tv dell’11 aprile. Su Tv8 spazio al calcio con l’incontro di Europa League Arsenal – Napoli. Su Canale 5, invece, da non perdere il film in prima visione tv Sully, con Tom Hanks nei panni del pilota che realizzo’ il famoso ammaraggio sull’Hudson.

Rai 1 Mentre ero via | 21.25 Fiction con protagonista Vittoria Puccini nei panni di Monica Grossi, una donna che si risveglia dopo quattro mesi di coma, a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi e l’avvocato Marco De Angelis. La donna, però, non ricorda nulla di tutto questo: la sua memoria è ferma a otto anni prima. È Riccardo, fratello di Gianluca, a rivelarle che Marco era il suo amante e a dichiararle tutto il suo odio per il male che ha fatto alla famiglia. Rai 2 Escape plan – Fuga dall’Inferno | 21.20 Ray Breslin è un esperto di sicurezza carceraria di fama mondiale. Al culmine della sua carriera viene ingaggiato per testare le vie di fuga di una prigione da lui stesso congegnata. E ci rimane incastrato. Ad aiutarlo un detenuto di vecchia data. La coppia Stallone-Schwarzenegger unisce le forze. Rai 3 A raccontare comincia tu | 21.20 Nuovo programma condotto da Raffaella Carrà. Tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, sullo schermo prenderà vita un incontro emozionante e di grande complicità, nel corso del quale gli ospiti, lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, si racconteranno senza filtri. Rete 4 Diritto e rovescio | 21.25 Programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana. Canale 5 Sully | 21.21 Regia e cast da Oscar per la coinvolgente ricostruzione della storica impresa del pilota che compi’ un eroico ammaraggio sull’Hudson. Protagonista Tom Hanks. Italia 1 Colorado | 21.25 Belen Rodriguez e Paolo Ruffini conducono la ventesima edizione di Colorado, al loro fianco Scintilla, i PanPers e piu’ di 40 artisti che si esibiranno in esilaranti sketch e monologhi comici. La7 Piazzapulita | 21.15 Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Tv8 Uefa Europa League | 20.25 Incontro Arsenal – Napoli, quarti di finale. Nove Sirene – Rimini la notte del branco | 21.15 Programma di approfondimento su casi di cronaca dalla voce dei protagonisti. Real Time Vite al limite | 21.15 Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.