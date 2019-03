Tg Lazio, edizione del 11 marzo 2019

ESERCITO A TOR SAPIENZA, RAGGI: FINITO INCUBO PER CITTADINI

Grazie all’arrivo dell’esercito “e’ finito l’incubo” per gli abitanti di Tor Sapienza, accerchiati per anni dai roghi tossici. Parola della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che questa mattina si e’ recata all’esterno del campo nomadi di via Salviati, dove sono iniziate le operazioni di bonifica. La pulizia ha interessato in particolare via Sansoni, diventata nel tempo una grande discarica a cielo aperto. Da oggi l’area e’ presidiata e pattugliata dalla Polizia di Roma Capitale, da domani anche dalla Brigata Sassari.

ETIOPIA, PROCURA ROMA APRE INDAGINE SU MORTI IN DISASTRO AEREO

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte degli otto italiani coinvolti nel disastro aereo del Boeing 737 della Ethiopian Airlines. Il fascicolo e’ coordinato dal procuratore Giuseppe Pignatone e al momento e’ senza indagati ne’ ipotesi di reato. Tra le vittime dell’incidente – che si e’ verificato poco dopo il decollo da Addis Abeba – Paolo Dieci, presidente del Cisp, Virginia Chimenti e Pilar Buzzetti, che lavoravano entrambe al World Food Programme delle Nazioni Unite.

COLOSSEO, DA 1 NOVEMBRE AUMENTA BIGLIETTO PARCO: DA 12 A 16 EURO

Dal primo novembre il biglietto del Parco del Colosseo passera’ da 12 a 16 euro, aumentando del 33%. Una rivoluzione nel sistema di ticketing del Parco, con un nuovo biglietto dedicato esclusivamente al Foro romano e al Palatino. “Il Colosseo- ha ricordato il direttore del Parco, Alfonsina Russo- e’ al quarto posto tra i siti culturali piu’ visitati al mondo”. Intanto l’Anfiteatro Flavio, insieme ai Fori e ai Musei capitolini, potrebbero essere i siti museali romani a sperimentare per primi la nuova gestione eliminafile gia’ messa in atto con successo alle Gallerie degli Uffizi.

A PALAZZO VALENTINI IN MOSTRA SCATTI CONTRO ANORESSIA E BULIMIA

Palazzo Valentini si tinge di lilla contro i disturbi alimentari. Venerdi’ 15 marzo, in occasione della Giornata Nazionale sui Disturbi dell’Alimentazione, il palazzo di via IV Novembre ospitera’ la mostra ‘Solo l’amore salva – Stop all’anoressia e bulimia’ in cui saranno esposti gli scatti in cui vengono raffigurate le Forze armate, la Polizia, l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e i Carabinieri, oltre ai rappresentanti della Comunita’ ebraica di Roma. Filo conduttore della mostra saranno le rose rosse simbolo dell’associazione promotrice DonnaDonna Onlus.