Ddl Pillon, Palladino (D.I.Re): “Grave, istituzioni entrano in relazioni”

ROMA – “Tra le tante cose gravi contenute nel ddl Pillon, quella che ci sembra più grave è il fatto di voler entrare come istituzioni nelle relazioni interpersonali, un attacco alla libertà di tutte e tutti e dei bambini”. Così alla Dire Raffaella Palladino, presidente di D.i.Re-Donne in rete contro la Violenza e membro del comitato DireDonne, sul ddl Pillon. In questi giorni la petizione online per chiedere il ritiro del ddl Pillon lanciata su change.org proprio da D.i.Re ha raggiunto oltre 150mila firme.