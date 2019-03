VIDEO | Ddl Pillon, Centro differenza donna Roma: "Non tutela vittime di violenza" - DIRE.it

ROMA – “Sul disegno di legge Pillon ci siamo mobilitate, sono usciti documenti importanti, abbiamo anche avuto un’audizione come Differenza Donna, perché non è sostenibile una retrocessione medievale della cultura, della capacità di stare in relazione. Lì si legge chiara una forma di nostalgico ripensamento al concetto di famiglia patriarcale, come modello rigido e che non prevede, come vogliono la sociologia e la cultura moderna, le nuove tipologie di famiglia. Per non parlare della discriminante fortissima rispetto a quelle situazioni di violenza che non verrebbero più lette così. Quindi non ci sarebbe più nessuna tutela e protezione per le donne e per i bambini che sono in situazioni di violenza intrafamiliare”. Così alla Dire Cristina Ercoli, responsabile del Centro antiviolenza Differenza Donna di via di Villa Pamphili, a Roma, sul ddl Pillon.