Codice Rosso, Palladino (D.I.Re): “Propaganda inutile”

ROMA – “Il ‘Codice Rosso’ è una propaganda inutile che richiama qualcosa che già c’è, in un sistema giuridico che ha bisogno di un cambio radicale di cultura, di applicare le leggi che già esistono, soprattutto la Convezione di Istanbul, rispettarle e implementarle, piuttosto che inventarsi leggi nuove per mettersi una medaglia e intestarsi un’innovazione”. Così alla Dire Raffaella Palladino, presidente di D.i.Re-Donne in rete contro la Violenza e membro del comitato DireDonne, sul ‘Codice Rosso’.