Tangenziale Est bloccata per incidente, a Roma traffico in tilt in mattinata

ROMA – Mattinata di passione per gli automobilisti romani costretti nel traffico nella Capitale a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale est, all’altezza dell’uscita con viale della Moschea. Il sinistro, rimosso poco prima delle 10, ha paralizzato il traffico sulla Tangenziale in direzione nord, dalla A24 fino allo Stadio Olimpico. Disagi a catena con lunghe code si sono verificati in entrata su via Salaria, sul tratto urbano della A24 in entrata tra il Gra e la Tangenziale verso piazzale del Verano e sul Grande raccordo anulare, in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e Casilina.