India, film su ex premier Singh divide il paese: “Lo infanga”

ROMA – Fa discutere in India il film ‘The accidental prime minister‘ (letteralmente, ‘Il primo ministro accidentale’), la cui uscita nelle sale è prevista per oggi, 11 gennaio. A pochi mesi dalle elezioni generali previste in primavera, la pellicola dipinge a tinte fosche la carriera politica di Manmohan Singh, premier dal 2004 al 2014 eletto con l’Alleanza progressista unita guidata da Sonia Gandhi. Il film è stato additato come uno strumento di propaganda: la settimana scorsa, il profilo Twitter del partito al governo, il Bjp, ha condiviso il trailer appena uscito del film, definendolo “storia affascinante di come una famiglia ha tenuto il Paese in ostaggio per dieci lunghi anni”.