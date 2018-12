ROMA – Disegnare la Roma del futuro, immaginare una citta’ rinnovata con obiettivi a medio e lungo termine per regalare al Paese, finalmente, una capitale a livello delle altre metropoli europee e internazionali. Ci ha pensato Unindustria, che ha messo insieme forze politiche di maggioranza e opposizione, parti datoriali e sociali per condividere Roma Futura 2030-2050. Un confronto, quello con gli altri protagonisti locali e nazionali, che portera’ alla stesura di un master plan. A parlarne e’ stato il presidente degli industriali laziali, Filippo Tortoriello, intervistato oggi nella sede dell’agenzia di stampa Dire. “Il compito della politica- ha premesso- e’ di pianificare il futuro per i propri figli e i propri nipoti. Negli ultimi 20 anni la politica si e’ distratta, e’ diventata fortemente autoreferenziale. Non potevamo stare in una posizione agnostica e ci siamo fatti promotori di stimolo, e non di sostituzione, nei confronti del Comune di Roma e del Governo, perche’ Roma e’ la capitale, e’ il biglietto da visita del Paese. Non c’e’ capitale a livello mondiale che non abbia un sostegno, un apporto economico adeguato alle esigenze che una capitale richiede. Roma ha soltanto il nome di capitale, ma il resto non c’e'”. Ecco, allora, la necessita’ di ripensare la citta’ a partire dal presente. “Noi abbiamo messo a punto un progetto che abbiamo chiamato Roma Futura 2030-2050, in cui si disegna l’obiettivo finale, che deve essere condiviso da tutte le forze politiche: fare di Roma una citta’ internazionale per capacita’ di attrarre investimenti, capitali e giovani. Abbiamo un patrimonio ricchissimo- ha aggiunto Tortoriello ricordando le realta’ universitarie e di ricerca presenti nel territorio romano- ci sono tutti i presupposti per rilanciare Roma. E vanno anche affrontate le tematiche piu’ immediate, che sono quelle del decoro, dei rifiuti e della mobilita’”. Roma Futura 2030-2050 “e’ stato gia’ approvato da tutte le associazioni datoriali e sindacali, ed e’ stato sostenuto e approvato all’unanimita’, dunque forze di maggioranza e di opposizione, dalla commissione Sviluppo economico della Regione Lazio. Vorremmo arrivare alla presentazione di un master plan per il prossimo autunno- ha tenuto a dire infine Tortoriello- ma sarebbe importante anche la presenza della sindaca Raggi, perche’ su questo progetto e’ l’unica che finora non abbiamo ancora incontrato”.