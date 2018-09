Roma, il 13 settembre David Crosby in concerto all’Auditorium Parco della Musica

ROMA – David Crosby, due volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, co-fondatore dei Byrds e dei Crosby, Stills & Nash, dopo essere stato più volte ospite delle stagioni estive in cavea con Stills & Nash, torna il 13 settembre a Roma all’Auditorium Parco della Musica questa volta per presentare il suo progetto solista in Sala Santa Cecilia. Sul palco insieme a lui ci saranno cinque amici dall’eccezionale talento come James Raymond – tastiera, MaiAgan – basso, Steve Di Stanislao – batteria, Jeff Pevar – chitarra e Michelle Willis – tastiera e voce. In questo tour Crosby, nel mezzo di un periodo incredibilmente creativo e potente, eseguirà i pezzi del suo nuovo album Sky Trails, insieme ad alcune delle sue canzoni più amate e ai suoi più grandi successi.