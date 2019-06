Omicidio a Cisterna di Latina, uccisa donna di 36 anni

ROMA – Tragedia a Cisterna. Una donna di 36 anni è stata trovata morta in una casa di via Palmarola nel quartiere San Valentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Dai primi rilievi si ipotizza un omicidio. In casa con lei ci sarebbe stata anche la figlia piccola ora sotto choc. Si sta cercando il marito della vittima.

da LatinaQuotidiano.it