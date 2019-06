Alla destra le ‘roccaforti’ Ferrara e Forlì, il Pd riprende Livorno al M5s e tiene in 7 capoluoghi

BOLOGNA – I ballottaggi consegnano per la prima volta Ferrara e Forlì al centrodestra, ma il Pd si riprende Livorno (dopo 5 anni di M5s) e resta in sella in molti altri centri. I 5 stelle vincono a Campobasso.

È di sette a sette il bilancio di questo turno di ballottaggi: sette capoluoghi di provincia al centrosinistra, sette al centrodestra e uno ai Cinque Stelle. Rovigo, Verbania, Cremona, Reggio Emilia, Livorno, Prato ed Avellino sono i capoluoghi che vanno al centrosinistra, che ne guidava dieci. Biella, Vercelli, Ferrara, Forlì, Ascoli Piceno, Foggia, Potenza vanno al centrodestra che ne amministrava tre. Ai Cinque Stelle va solo Campobasso. Prima ne amministravano due.

Il centrosinistra vince in molti centri che non sono capoluoghi, tra questi: Cesena, Carpi, Cassino, Monterotondo, Rosignano,Collesalvetti, Cecina, Signa (Firenze) San Giovanni Valdarno (Arezzo), Ponsacco, Pontedera, Nola e Casoria, Aversa e Casal di Principe.

L’affluenza fa registrare un netto calo, superiore al 15 per cento, rispetto al primo turno. L’affluenza definitiva al 52,11% quando mancano solo 2 sezioni, rispetto al 68,34% del primo turno.

SALVINI: STRAORDINARIO, ELEGGIAMO SINDACI DOVE SINISTRA GOVERNA DA 70 ANNI

“Straordinarie vittorie della Lega ai ballottaggi, abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da settant’anni”, ha detto nella notte Salvini alla luce del risultato di Ferrara e di Forlì, fino ad oggi considerate roccaforti del centrosinistra.

ZINGARETTI: ALTERNATIVA A SALVINI NUOVO CENTROSINISTRA

“Belle vittorie e belle conferme. L’alternativa a Salvini c’è ed è un nuovo centrosinistra. E siamo solo all’inizio”, ha dichiarato nella notte il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

A FERRARA VINCE FABBRI, SALVINI: “DOPO 70 ANNI, STRAORDINARIO”

Con il 56,8% Alan Fabbri è il nuovo sindaco di Ferrara, e per la prima volta la città emiliana passa al centrodestra vincendo sullo sfidante di centrosinistra Aldo Modonesi. Nella notte in attesa dell’arrivo di Fabbri in Comune, i supporter del leghista hanno letteralmente invaso lo scalone del municipio, dove hanno festeggiato stappando bottiglie di spumante e intonando cori per il neo sindaco e facendosi selfie con l’alleato Vittorio Sgarbi.

A Ferrara per festeggiare anche Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura ed esponente bolognese di primo piano della Lega, per cui la vittoria di Fabbri è “il primo passo per mandare a casa il Pd” sottraendogli il governo dell’Emilia-Romagna. Un “risultato importante ed inimmaginabile fino a due anni fa“, aggiunge ai microfoni di Rai News 24, e che appunto autorizza a cullare altri sogni di vittoria. Ferrara è il “primo passo che ci porta anche alla Regione”: messaggio al centrosinistra e soprattutto al governatore Stefano Bonaccini che, ricorda Borgonzoni, dopo il primo turno aveva detto che era “partita una fantomatica riscossa del Pd” in regione, mentre oggi invece perde Ferrara e Forlì.

“Abbiamo cercato di vincere parlando di programmi, a differenza dei nostri avversari, che credo siano scesi in alcuni casi un po’ in basso in questo confronto politico”. Questo il primo commento del neo sindaco di Ferrara, il leghista Alan Fabbri, che una volta giunto in Comune per festeggiare la vittoria non ha risparmiato una stoccata al centrosinistra, pur ringraziando lo sfidante Aldo Modonesi, che ancora prima che il risultato fosse definitivo lo ha chiamato per congratularsi con lui e augurargli buon lavoro.

Da parte sua, Fabbri annuncia che non intende ‘sedersi’ dopo aver conquistato la vittoria, che per la prima volta consegna Ferrara al centrodestra. Anzi, il neosindaco fa sapere che intende mettersi al lavoro già da domani per mettere in piedi la nuova Giunta e per iniziare a gestire il passaggio di consegne.