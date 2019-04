“Chi l’ha visto?”, “L’educazione siberiana” e “Il molo rosso”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Serie tv, film e approfondimento non mancheranno stasera tv. Da non perdere su Iris il film drammatico di Gabriele Salvatores “L’educazione siberiana”.

Rai 3 Chi l’ha visto? | 21.20

Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

Sono passati 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, l’evento che nel 1989 ha segnato la fine dei regimi comunisti in Europa e della divisione del mondo tra est e ovest. Ma in questi 30 anni nuovi muri continuano a dividere i popoli: muri immaginari, come i respingimenti e i porti chiusi nel mar Mediterraneo, e muri concreti di cemento e filo spinato, come quello che separa gli Stati Uniti e il Messico che il presidente americano Trump vuole rafforzare per sigillare il suo confine. Su La7 l’approfondimento di Andrea Purgatori.

Tv8

MasterChef All Stars Italia | 21.15

Antonia Klugmann sostituisce Joe Bastianich come terzo giudice. le 10 stelle in gara si sfidano nella mystery box, che dona al vincitore un vantaggio da sfruttare nel successivo invention

Nove

Corpi da reato | 21.30

Sandra Bullock e Melissa McCarthy sono due agenti dal carattere profondamente diverso. Si troveranno a dover collaborare per catturare un pericoloso signore della droga.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.