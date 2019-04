Gwyneth Paltrow, il nuovo libro di ricette è subito bestseller

ROMA – Sono 11 anni che l’attrice di Hollywood Gwyneth Paltrow è dedita al suo blog “GOOP” dove promuove lifestyle, cura personale e una cucina salutare. I suoi libri di ricette hanno spopolato negli Stati Uniti e ora è il turno del nuovo libro “The Clean Plate”, diventato subito N.1 Bestseller del New York Times.

Della campagna su Amazon Italia si è occupato Giacomo Bruno, il “papà degli ebook” noto per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, nonché l’ingegnere italiano che negli ultimi 2 anni, grazie ai numeri della sua casa editrice, la Bruno Editore, ha pubblicato 150 libri ognuno dei quali è diventato Bestseller in meno di 24 ore dal lancio.

Negli ultimi mesi, grazie ai risultati raggiunti in Classifica Bestseller anche nel mercato più competitivo al mondo, quello di Amazon.com (USA), Bruno ha destato l’attenzione di Autori VIP e delle Book Media Agency. Come i brand della moda internazionale si rivolgono agli “influencer” per promuovere i propri prodotti, Giacomo Bruno si è posizionato come il “book influencer” che trasforma in Bestseller qualsiasi libro promuova.

“Gwyneth Paltrow è un’attrice che ho sempre apprezzato e film come “Sliding Doors” sono delle pietre miliari del cinema americano” – dice Giacomo Bruno, Presidente di Bruno Editore – “per questo sono onorato di aver partecipato alla promozione del suo ultimo libro. Noi siamo specializzati in manuali e libri di self-help da 17 anni, quindi il libro ‘The Clean Plate’ si integra perfettamente nel nostro protocollo di promozione. Quello dei manuali è un mercato che conosciamo molto bene e per il quale dominiamo le classifiche Amazon in tutti i mercati”.

Grazie alla promozione effettuata da Giacomo Bruno sui suoi canali Facebook (1.000.000 fan) e Instagram (180.000 follower) e sulla mailing list della Bruno Editore da 150.000 iscritti, il libro di Gwyneth Paltrow è diventato Bestseller Amazon Italia, passando dalla posizione 9.805 alla numero 1, in sole 5 ore dal lancio.

“E’ inoltre molto apprezzabile che un’attrice di Hollywood decida di dedicare la sua vita ai libri e ad aiutare le persone a migliorare la propria vita e la propria salute. Una missione molto simile a quella di Bruno Editore” – prosegue Bruno – “GOOP, il sito di Gwyneth, pur criticato da tanti giornali per il suo giro d’affari da 250.000.000$, aiuta con i suoi consigli oltre 1.000.000 di visitatori unici al mese. Numeri da Premio Oscar.”.

CHI È GIACOMO BRUNO