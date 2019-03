“Sin City 2”, “The Good Doctor” e “Il silenzio dell’acqua”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi di approfondimento, fiction e reality show non mancheranno domenica 10 marzo in tv. Da non perdere su Tv 20 (ore 21.20) il film in prima tv “Sin City – Una donna per cui uccidere” . Secondo episodio dell’epica saga a fumetti, la pellicola è viaggio noir nella citta’ del peccato, con un ricco cast hollywoodiano.

Rai 1 Che tempo che fa | 20.35 Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto. Ospite di questa puntata il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Rai 2 The Good Doctor | 21.20 Settimo episodio della seconda stagione della serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Rai 3 Amore criminale | 21.20 Le storie di donne vittime di femminicidio protagoniste del programma condotto da Veronica Pivetti, raccontate attraverso ricostruzioni, materiale documentaristico e testimonianze dirette. La seconda puntata è dedicata alla storia di Federica, uccisa a 16 anni vicino Roma, annegata nel lago di Bracciano. Rete 4 Viaggio in Paradiso | 21.30 Film con protagonista Mel Gibson nei panni di un rapinatore in fuga, arrestato al confine con il Messico. Canale 5 Il silenzio dell’acqua | 21.35 Secondo episodio della fiction drammatica. Luisa (Ambra Angiolini) è decisa a scoprire chi fosse il padre del bambino di Laura, mentre Andrea (Giorgio Pasotti) e’ combattuto tra il dovere di poliziotto e la sua famiglia. Italia 1 Le Iene | 21.10 Programma di informazione irriverente condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. La7 Non è l’Arena | 20.30 Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti. Tv8 MotoGP Gara: GP Qatar | 21.15 Primo appuntamento del mondiale 2019: da Losail in Qatar, la gara della motogp. In prima fila Vinales, Dovizioso e Marquez. Nove Camionisti in trattoria | 20.40 Docu-reality condotto da Chef Rubio alla ricerca delle migliori trattorie d’Italia frequentate dai camionisti. Real Time 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni | 20.20 E’ possibile innamorarsi in 90 giorni di uno sconosciuto? Questa la domanda attorno a cui ruota questo reality show.