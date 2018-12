Stasera in tv

ROMA – Programmi di approfondimento, reality show e buon cinema non mancheranno nella prima serata di domenica 9 dicembre. Da non perdere Che tempo che fa su Rai1 che avrà come ospiti Gino Strada, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Calcutta, Federico Cafiero De Raho e tanti altri.

Rai 1

Che tempo che fa | 20.35

Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto.

Rai 2

NCIS | 21.05

Serie televisiva poliziesca statunitense con protagonista la squadra di agenti speciali della Naval Criminal Investigative Service.

Rai 3

Joy | 21.15

Film biografico del 2015, scritto e diretto da David O. Russell ed interpretato da Jennifer Lawrence nei panni di Joy Mangano, una milionaria self-made che ha creato il suo impero commerciale con l’invenzione del mocio.

Rete 4

The legend of Zorro| 21.25

Film del 2005 con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, sequel del precedente La maschera di Zorro.

Canale 5

New Amsterdam | 21.20

Serie tv che racconta la storia vera di Max Goodwin, un medico americano che tenterà di migliorare il sistema ospedaliero per aiutare i suoi pazienti.

Italia 1

Le Iene | 21.15

Programma di informazione irriverente condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

La7

Non è l’Arena | 20.35

Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti

Tv8

La notte dei Record | 21.30

Pathos e adrenalina alla base dello show condotto da Enrico Papi. I concorrenti di questo talent show dimostreranno di essere i migliori al mondo nelle loro specialità e lo faranno nel minor tempo possibile

Nove

Ci pensa Antonino | 21.30

Antonino Cannavacciuolo, ha una nuova emozionante missione da compiere: organizzare un pranzo per festeggiare i 40 anni della comunità di San Patrignano.

Real Time

90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni | 20.10

E’ possibile innamorarsi in 90 giorni di uno sconosciuto? Questa la domanda attorno a cui ruota questo reality show.