Parco dei Monti Lucretili, il logo del trentennale disegnato da una studentessa

SINDACO PALOMBARA: COINVOLGERE GIOVANI PER TUTELA TERRITORIO

“Un’iniziativa come questa ben spiega quale può essere il nostro impegno: far entrare nelle menti dei giovani l’importanza del rispetto dell’ambiente. L’iniziativa del parco aiuta i ragazzi fin da piccoli a sentire come proprio l’ambiente nel quale vivono”. Così Alessandro Palombi, sindaco di Palombara Sabina in occasione della premiazione del concorso per le scuole promosso dal Parco dei Monti Lucretili. Oggi all’interno del Castello Savelli a Palombara Sabina sono stati consegnati i riconoscimenti alle scuole e ai ragazzi che hanno partecipato. Contemporaneamente tutto il paese è in festa per la tradizionale sagra delle cerase giunta alle 91esima edizione.

“Possiamo vantarci di avere la sagra più antica d’Europa- ha detto il sindaco- è un momento di festa per tutto il paese nel quale si rivive la storia e lo spirito di comunità, è l’occasione per far conoscere le nostre prelibatezze e soprattutto è un momento importante per la comunità tutta che si conclude con la sfilata dei carri allegorici interamente costruiti a mano dai giovani palombaresi, carri che saranno ricoperti di ciliege e fiori, un lavoro enorme intorno al quale si costruisce la storia di questa città”.