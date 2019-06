VIDEO | Aperte le iscrizioni alla Scuola di Politiche. Enrico Letta: “Italia mondiale per tornare grandi”

Iscrizioni 2019/2020 SdP. Termine candidature 15 giugno. 😂 Avete tempo fino al 15 giugno per iscrivervi al #CorsoAnnuale2020 e alla #SummerSchool 2019 #ItaliaMondiale della Scuola di Politiche!Info su https://bit.ly/2IHnIO7 Geplaatst door Scuola di Politiche op Zondag 9 juni 2019

ROMA – Partono le iscrizioni ale alla“Italia Mondiale”. “Prima gli italiani’, oltre che una formula, è una clamorosa distorsione del nostro interesse nazionale. Così i sovranisti ci condannano all’irrilevanza. Scrivono un futuro di declino, quindi l’opposto del nostro interesse nazionale. Solo un’Italia mondiale, aperta e inclusiva, integrata in Europa e proiettata su scala globale, può ragionevolmente tornare ad essere grande.” Commenta cosìla scelta del titolo “Italia Mondiale” per la nuova edizione della Summer School della Scuola di Politiche, per la quale si sono aperte le candidature in questi giorni.Anche quest’anno la Summer School di SdP si svolgerà a Cesenatico, dal 12 al 15 settembre. Quattro giorni di formazione che, come nelle precedenti edizioni, consentiranno a oltre 200 giovani, tra i 18 e i 30 anni, di confrontarsi con i protagonisti più autorevoli della scena italiana ed europea. In questi giorni sono aperte anche le candidature per il Corso Annuale 2020 di Scuola di Politiche. Il Corso Annuale della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni, è giunto ormai alla quinta edizione.Nei primi quattro anni di attività di SdP sono state svolte 430 ore di attività, sono stati formati 700 studenti e ospitati 230 speaker e 80 docenti. L’offerta formativa della Scuola che, dal 2019, ha inaugurato una nuova sede a Milano, si è ampliata con nuovi programmi di formazione gratuita, i Corsi Impact, attivi già a Milano e Torino e prossimamente in avvio anche a Cagliari e Cosenza (Università della Calabria). L’iscrizione e la frequenza al Corso Annuale delle SdP sono totalmente. Le selezioni sono aperte per giovani tra i 18 ai 26 anni che abbiano voglia di imparare come si ideano, progettano e sviluppano le politiche pubbliche, che abbiano passione per il bene comune e, soprattutto, che coltivino l’ambizione di essere sempre piùall’interno dello scenario attuale. Per entrambi gli eventi (Corso Annuale 2020 e la Summer School “Italia Mondiale”),