Tg Politico, edizione del 9 maggio 2019 - DIRE.it

LEGA E CINQUE STELLE, ALLA BATTAGLIA DELLA CANNABIS

Una direttiva per chiudere gli store della cannabis light. Matteo Salvini dichiara guerra all’erba, anche quella quasi innocua in vendita nei negozi di molte citta’. Tre sono stati chiusi oggi dalla Polizia nelle Marche. Il ministro annuncia “una guerra via per via, negozio per negozio”. Ma i suoi fan su facebook non apprezzano. Fosse per loro, Salvini dovrebbe chiedere la legalizzazione delle droghe leggere, come vuole una proposta di legge dei Cinque stelle. Salvini, manco a dirlo, e’ del tutto contrario.

CASAPOUND FUORI DAL SALONE, CRIMI: E’ IL MINIMO

Promette di adire le vie legali Francesco Polacchi, il fondatore della casa editrice Altaforte vicina a CasaPound esclusa dal Salone del Libro di Torino. Anche il ministro dell’Interno di dice contrario alla decisione di escludere lo stand di Altaforte. Favorevole invece il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, per il quale l’esclusione di Casapound e’ “il minimo. L’antifascismo si dimostra nei fatti”, spiega.

ZINGARETTI: IN ARRIVO AUMENTO TASSE E TAGLI

Il segretario del Pd lancia l’allarme: “Il governo si prepara ad alzare l’Iva o a tagliare la spesa pubblica a livelli impressionanti”. Nicola Zingaretti invoca “un cambio di passo sulle politiche di sviluppo” e annuncia un disegno di legge a settimana sui temi sociali e del lavoro grandi assenti dall’agenda dell’esecutivo. In una intervista al sole 24 ore il ministro dell’Economia ha ribadito che per impedire l’aumento dell’Iva occorre agire sulla spesa. Per Tria decidere dove tagliare è una scelta politica.

RILANCIARE LE PROVINCE, CHIEDONO LE REGIONI

La riforma Delrio va rivista, le Province non possono essere lasciate in questo limbo, vanno rilanciate. Le Regioni preparano un documento da sottoporre al governo. Donato Toma, presidente del Molise, parla a nome dei governatori, dopo la riunione della Conferenza delle regioni. Le autonomie hanno preso in esame anche il decreto crescita esprimendo un giudizio di luci ed ombre.

PRESENTATO AL SENATO KERYGMA, IL VANGELO DEGLI ULTIMI GIORNI

“Kerygma – Il Vangelo degli ultimi giorni” di Cristiano Ceresani consegna un messaggio di speranza ai lettori, intimoriti dalla crisi in corso. “Siamo tra la notte e il giorno, sentiamo che qualcosa deve succedere”, dice l’autore alla presentazione del volume in Senato. Il riscaldamento globale e l’esplosione demografica, il proliferare della finanza ai danni dell’economia, le aberrazioni del web sono altrettante espressioni del tentativo di annullare Dio dalla storia e dal cuore degli uomini”.