Jova Beach Wedding: oggi l’estrazione delle coppie che verranno sposate da Lorenzo

(video diffuso ieri su Instagram)

ROMA – Dire il sì più importante della vita davanti all’artista che ha scritto la colonna sonora della propria storia d’amore. E’ il sogno di moltissime coppie sembrerebbe, se il cantante in questione si chiama Jovanotti.

Oltre tremila sono state le richieste di coloro che vorrebbero convolare a nozze durante una delle tante tappe del Jova Beach Party, la “megafesta/concerto” in spiaggia con protagonista Lorenzo Cherubini, in giro per l’Italia.

Oggi alle 15, in diretta sui canali social di Jovanotti, verranno estratti i nomi dei fortunati (una coppia per ogni tappa) che si sposeranno davanti al cantante.