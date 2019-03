Tav, Chiamparino avverte: “Se lunedì non partono i bandi l’opera non si fa più”

ROMA – “Il governo sembra intenzionato a bloccare” i lavori. Quindi se i bandi “non partono lunedi’, senza condizioni o spade di Damocle, se non partono vuol dire che l’opera non si fa piu’ o viene messa fortemente a repentaglio”. Lo dice Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte, in un video su facebook in diretta dal flash mob in Piazza Carignano per dire Si’ alla TAV.

SE RINVIO CHIEDERÒ AUTORIZZAZIONE PER REFERENDUM

“Se dovesse essere così, martedi’ farò partire la richiesta al ministero degli Interni per l’autorizzazione a tenere una consultazione popolare lo stesso giorno delle elezioni regionali ed europee”. Lo dice Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte in un video su facebook in diretta dal flash mob in Piazza Carignano per dire Sì alla TAV.

RINVIO? ACCORDO DEGNO REPUBBLICA BANANE

“Se rinviano lo fanno perche’ sanno che non starebbero in piedi, ma questo e’ un accordo degno di una repubblica delle banane un paese serio dovrebbe assumersi le sue responsabilità e se non e’ in grado di corrisponderle vada a casa”. Lo dice Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte in un video su facebook in diretta dal flash mob in Piazza Carignano per dire Sì alla TAV.