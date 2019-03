“C’è posta per te”, “Kung Fu Panda 3” e “Presa diretta”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e programmi d’intrattenimento non mancheranno in tv sabato 9 marzo in tv. Da non perdere su Nove i documentari inediti sui signori della droga e la corruzione in Colombia e Messico commentati da Roberto Saviano.

Rai 1

“Soliti Ignoti – Il Ritorno” conquista nuovamente il prime time con una puntata speciale. Per l’occasione il game show condotto da Amadeus avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare: Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero.

Rai 2

S.W.A.T. | 21.50

Serie tv poliziesca americana.

Rai 3

Presa diretta | 21.45

Programma d’inchiesta condotto da Riccardo Iacona.

Un’inchiesta di PresaDiretta nel mondo dei farmaci, tra antibiotico resistenza e abuso. In Italia usiamo più antibiotici che nel resto d’Europa, ma li usiamo sempre nel modo corretto? E quali sono le conseguenze dell’antibiotico resistenza? E poi il disordine nell’uso dei farmaci.

Rete 4

Non c’è due senza quattro | 21.30

Film ad alto tasso di cazzotti e risate con Bud Spencer e Terence Hill. Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità VIP, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte.

Canale 5

C’è posta per te | 21.15

People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1

Kung Fu Panda 3 | 21.15

Una nuova avventura per il panda Po. Questa volta dovra’ affrontare lo spirito maligno Kai, che terrorizza l’intera Cina, sconfiggendo tutti i maestri di kung fu.

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

La sposa perfetta | 21.30

Film romantico. Una consulente che aiuta le coppie a prepararsi per il matrimonio si innamora di uno dei promessi sposi.

Nove

Il mondo dei narcos | 21.30

Roberto Saviano introduce e commenta una serie di documentari inediti sui signori della droga e la corruzione in Colombia e Messico, terre dei due narcos più famosi, Escobar e El Chapo. Le inchieste sono realizzate dal reporter spagnolo David Beriain, autore della serie Clandestino.

Real Time

Vite al limite | 21.25

Le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravissimi problemi di obesità. Il loro percorso tra traguardi raggiunti e difficoltà fisiche e psicologiche ancora da superare.