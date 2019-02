La finale di Sanremo, “Gangs of New York” e “L’esorciccio”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – La finale di Sanremo 69, ma anche film e serie tv non mancheranno nella prima serata di sabato 9 febbraio. Da non perdere su Rai Movie (21.20) il film di Martin Scorsese “Gangs of New York”: storia ambientata nella seconda metà del XIX secolo, in cui criminali americani e immigrati irlandesi si scontrano in sanguinose lotte di quartiere per spartirsi il controllo del territorio. Protagonisti i premi Oscar Leonardo Di Caprio e Daniel Day-Lewis. Per chi ha voglia di divertirsi, su Rete 4 in onda la commedia cult “L’esorciccio”.

Rai 1

Sanremo 69 | 21.20

Finale dell’edizione numero 69 del Festival di Sanremo, la kermesse canora condotta da Claudio Baglioni che appassionerà gli italiani dal 5 al 9 febbraio su Rai1 e Radio2.



Rai 2

N.C.I.S Los Angeles | 21.05

Serie tv poliziesca americana spin-off di N.C.I.S. – Unita’ anticrimine. In queso episodio il vice principe ereditario dell’Arabia Saudita è in visita a Los Angeles. Un misterioso killer tenta di ucciderlo e Sam e Callen vengono assegnati alla sua sicurezza.

Rai 3

Il Patriota | 20.20

Film storico con Mel Gibson. Benjamin Martin, reduce dagli scontri tra francesi e Indiani, ha scelto di vivere in pace con la sua famiglia nel sud Carolina, ma quando gli inglesi portano la guerra fino alla porta della sua casa capisce che se vuole difendere chi ama deve per forza tornare a combattere.

Rete 4

L’esorciccio | 21.29

Film con Ciccio Ingrassia, parodia dell’horror “L’esorcista”. Un misterioso amuleto finisce tra le mani di un ragazzino che viene pervaso da un’incontenibile smania erotica.

Canale 5

Com’è bello far l’amore | 21.20

Una commedia frizzante, dal regista di “Notte prima degli esami”. Un pornodivo riaccende la passione sopita in una coppia in crisi.

Italia 1

Kubo e la spada magica | 21.11

Film d’animazione con protagonista Kubo, un bambino che, assieme a uno scarafaggio gigante e a una scimmia, parte alla ricerca di un elmo e una spada che gli consentiranno di sconfiggere i suoi nemici.

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

L’ultima ricchezza | 21.30

Film drammatico in cui un milionario cinico e senza scrupoli riconsidera le priorità della sua vita dopo aver letto il diario segreto di suo nonno.

Nove

Clandestino – Il cartello di Sinaloa | 21.30

Il ciclo di inchieste di David Beriain prosegue con il Cartello di Sinaloa.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.