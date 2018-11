Al via a Roma ‘Exposalus’, 4 giorni dedicati alla salute

ROMA – Si sono aperte le porte di Roma ExpoSalus and Nutrition, il punto di riferimento della salute partendo dal paziente protagonista attivo del proprio benessere. Una quattro giorni, dall’8 all’11 novembre, un viaggio nel presente e nel futuro della salute con convegni, aree congressuali, tavole rotonde, spazi dimostrativi, educazionali e interattivi dedicati ai cittadini, per presentare le innovazioni in campo medico e nel benessere, destinate a migliorare le nostre abitudini alimentari e il nostro modo di vivere e di curarci. Il viaggio è attraverso quattro prospettive: scienza, buone pratiche, età e futuro, dove la nutrizione è l’elemento portante, alla base del processo di prevenzione e cura dell’individuo.

“Roma in qualche modo era un po’ fuori dal circuito degli eventi collegati alla salute, quindi il primo punto è riportare nella capitale d’Italia uno dei temi più rilevanti, collegati all’andamento della nostra società: la gestione della salute” ha dichiarato Giovanni Scapagnini, direttore del Comitato promotore di Roma ExpoSalus and Nutrition. “Noi di questo ci occupiamo soprattutto dal lato dei medici, della gestione della malattia- ha continuato- di cui si parlerà anche in maniera abbondante, ma il tema centrale di questa manifestazione è un po’ più positivo perché si parla di gestione della salute, di osservare un corretto stile di vita, di fare attenzione alla qualità delle cose che mangiamo e soprattutto imparare a gestire quotidianamente il nostro stato di salute che è probabilmente uno dei migliori investimenti che possiamo fare per risolvere il grande problema della qualità dell’invecchiamento”.