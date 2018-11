Riccione, arriva la star del Trono di spade per la 'Reunion' di fantascienza - DIRE.it

RIMINI – Una tre giorni di incontri, proiezioni, eventi e giochi, nel segno della fantascienza. Questo, in sintesi, è ciò che attende i visitatori della 14esima edizione di ‘Reunion‘, che si terrà nel Centro congressi dell’Hotel Mediterraneo di Riccione, in provincia di Rimini, da domani a domenica, e il cui ospite d’onore sarà l’attore Ross Mullan, tra i protagonisti del ‘Trono di Spade’ e noto anche per i suoi ruoli da caratterista in ‘Doctor Who’ e nel film cult ‘Sharknado’. Con lui sul palco, fanno sapere gli organizzatori, “anche l’attrice e doppiatrice Giulia Santilli, che ha prestato la voce, tra le altre, a Mary Wiseman in ‘Star Trek Discovery'”.

Ci sarà spazio anche per la divulgazione, dato che alle 21 di domani “Gianfranco Lollino dell’Osservatorio astronomico ‘Copernico’ di Saludecio racconterà l’estate ‘celeste’ di Luna e Marte tra eclissi e nuove immagini”, mentre alle 15 di sabato è in programma un incontro con Andrea Gentile, giornalista di Wired e autore del libro ‘La scienza delle serie tv’.

Sabato sera è inoltre in programma “il tradizionale appuntamento con la sfilata cosplay, che porterà sul palco alieni e personaggi da tutto l’universo fantascientifico e fantasy”. Non mancheranno, infine, “proiezioni, omaggi ed anteprime in esclusiva” nel corso della tre giorni organizzata da Ultimo Avamposto, Star Trek Italian Club ‘Alberto Lisiero’, Doctor Who Italian Club e Italian Klinzha Society.