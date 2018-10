Osa partecipa a congresso federazione logopedisti a Palermo - DIRE.it

ROMA – ‘Il Logopedista alla sfida delle conoscenze e delle nuove competenze’, questo il titolo del XII Congresso della Federazione Logopedisti Italiani. La tre giorni che si è svolta a Palermo durante la quale specialisti, studiosi e operatori del settore hanno cercato di fare il punto sugli ultimi sviluppi della disciplina che alla luce di una continua evoluzione scientifica, ha visto modificare e ampliare i propri ambiti di applicazione e la propria interdisciplinarietà.

A questo importante appuntamento non poteva mancare anche la Cooperativa Osa, guidata dal presidente Giuseppe Milanese, con il suo stand che ha dato modo al pubblico di entrare in contatto con le molteplici attività di assistenza socio-sanitaria erogate dalla cooperativa che ha sedi in tutta Italia.

Una realtà, quella di Osa che ad oggi conta oltre 46.500 assistiti ogni anno e da circa 3.700 tra professionisti e operatori sanitari. Oggi il logopedista è una figura professionale altamente richiesta e che si sta ritagliando sempre più spazio ed è presente al fianco di altri specialisti in numerosi interventi di prevenzione, diagnosi e cura. Per questo che al convegno era presente anche lo staff dell’Ufficio ricerca e selezione del personale di Osa, composto dalla responsabile Lidia Fontana, dalla collaboratrice Eugenia Fanelli e dalla coordinatrice dei fisioterapisti della Direzione sanitaria Maria Assunta Antonica Campa.

Numerosi gli appuntamenti di approfondimento e formazione proposti durante il workshop, che ha trattato tematiche diversificate, sia giuridiche che scientifiche, focalizzando l’attenzione sulla necessità per il logopedista di sviluppare una ‘visione comune’ in tutte le fasi del percorso terapeutico ed etico.