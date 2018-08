Marcinelle, 62 anni fa morivano 136 migranti italiani in una miniera

ROMA – L’8 agosto 1956, duecentosessantadue minatori, tra cui centotrentasei italiani, persero la vita nell’incendio di una miniera di carbone a Marcinelle, in Belgio. Dal 2001 questa ricorrenza è stata proclamata “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”.

“Il ricordo della tragedia di Marcinelle rimane parte indelebile della memoria collettiva del nostro Paese e dei Paesi che ne furono colpiti. Il sacrificio dei duecentosessantadue lavoratori, tra i quali centotrentasei connazionali, e’ destinato a richiamare alla memoria di tutti noi il valore delle sofferenze e del coraggio dei migranti in terra straniera alla ricerca di un futuro migliore per le loro famiglie, da costruire con il loro lavoro”. E’ quanto si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 62° anniversario della tragedia di Marcinelle. “Il diritto al lavoro – aggiunge – fondamento della Repubblica italiana, continua a rappresentare il principio cardine intorno al quale ruota il nostro sistema sociale e si esprime il principio di cittadinanza. La promozione dell’occupazione e la tutela piena della salute dei lavoratori costituiscono, oggi come ieri, sfide fondamentali nell’attuale contesto economico europeo e nel quadro del processo di integrazione continentale, nel cui ambito lo sviluppo del “pilastro sociale” appare irrinunciabile. In questo giorno di commemorazione del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, desidero riaffermare la mia vicinanza ai familiari delle vittime di Marcinelle e di ogni altro tragico evento nel quale i nostri lavoratori abbiano subito l’estremo sacrificio durante l’adempimento dei loro impegni professionali”.

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, oggi sarà in Belgio per partecipare alla cerimonia in ricordo delle vittime dei tragici eventi di Marcinelle. A seguire, il titolare della Farnesina avrà un incontro bilaterale con il vice primo ministro e ministro degli Esteri ed europei del Belgio Didier Reynders, nel corso del quale verranno discussi i più importanti dossier bilaterali e le maggiori tematiche europee e internazionali.