Minibot, Giorgetti: “Disposti a discuterne, non è la bibbia”

ROMA – I mini-bot “non sono l’anticamera nè dell’uscita dall’Europa nè dall’euro. Siamo disposti a discutere, ho detto che non è la Bibbia”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a Rapallo per il Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori.

FCA. GIORGETTI: FRANCIA DIFENDE SUOI INTERESSI, FACCIAMOLO ANCHE NOI

I francesi sulla fusione Fca-Renault così come i tedeschi con le loro banche sono “molto bravi a difendere i propri interessi, a portare lo scontro in Europa e a vincerlo. Anche l’Italia deve saper fare altrettanto, con un atteggiamento non remissivo e consapevoli della nostra forza”, ha dichiarato Giorgetti, all’assemblea dei giovani di Confindustria.