A Bologna lo Stato sociale si prende la piazza. E promette sorprese

BOLOGNA – “Chi siete voi?”. “Lo Stato sociale”. “Come vi permettete di suonare in piazza Maggiore?“. “Assessore, ci hai invitato tu”. Non c’è niente da fare, quel primo ‘no’ al concerto dello Stato sociale sul Crescentone, costerà ancora caro, in termini di battute, alla Soprintendenza ai Beni culturali di Bologna. “Chi sono questi dello Stato Sociale? Io non li ho mai sentiti. Non sono mica Gianni Morandi, o Lucio Dalla, o Vasco Rossi, o Nek. Arrivo fino a Nek, che è di Sassuolo… Ma chi sono?”, si chiedeva il soprintendente Andrea Capelli cercando di motivare il ‘no’ all’esibizione del collettivo bolognese concordata, praticamente su Facebook, con l’assessore alla cultura, Matteo Lepore, dopo il secondo posto a Sanremo.

Ma martedì 12 giugno lo show si farà, come promesso, e “sarà un concerto molto bello, molto sentito, dedicato a tutti i soprintendenti del mondo. Vorremmo diventare molto, molto famosi, anche senza essere di Sassuolo. Vogliamo diventare il gruppo del cuore del soprintendente”, è il fermo proposito di Lodo Guenzi, uno dei fondatori del band di “Una vita in vacanza”.

Insomma, chiuso l’incidente diplomatico con i Beni culturali, è tutto pronto per accogliere i ‘regaz’ sul palco di piazza Maggiore. Appuntamento alle 21 (è gratis, ma per ragioni di sicurezza solo per 12.500 persone) per un concerto che vuole essere “una festa per la città”, dice Alberto “Albi” Cazzola. Ci sarà il piccolo coro dell’Antoniano, che accompagnò a Sanremo il collettivo, e ci sarà un omaggio a Freak Antoni e agli Skiantos, come già accaduto sul palco del Festival della canzone italiana e al concertone dell’1 maggio a Roma, dove lo Stato sociale ha cotto un piatto di spaghetti in omaggio alla performance ‘situazionista’ della punk-rock band bolognese a quel Bologna Rock del 1979 di cui l’anno prossimo ricorre il quarantennale.