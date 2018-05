Forza Italia verso l’astensione, nasce il governo Lega-M5s

ROMA – Cellulari bollenti e scambio di telefonate a tutto campo. A quanto apprende la Dire da fonti della Regione Lombardia in contatto con quanti stanno decidendo ad Arcore con Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, si starebbe convincendo a consentire la nascita di un governo Lega-M5S.

Ma non ci sarà la fiducia di Forza Italia solo una astensione. A quel punto, proseguono le fonti della Dire, si aprirà la vera partita tra Salvini e Berlusconi: “Che farà questo governo senza risorse? Appena non manterrà fede alle promesse, subito arriveranno gli attacchi da Forza Italia“, spiegano.

Insomma, sembra di capire, la strategia è quella di far cuocere Salvini nel suo stesso brodo, recuperare tempo per riorganizzare Forza Italia e affondare il colpo quando arriveranno le difficoltà per la ‘singolare’ compagine governativa. A quel punto Forza Italia potrebbe vantare di aver avvertito per tempo: “Lo avevamo detto che sarebbe stato un disastro…“.

Ma al leader della Lega conviene? “Si chiama Matteo come l’altro Matteo. Non è politica, è solo super ego“, taglia corto la fonte.

