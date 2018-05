Un uso prudente degli antibiotici e la promozione di strategie di controllo dell’infezione in tutti i settori della sanità secondo un approccio globale, detto ‘one health’, sono quindi gli interventi prioritari per prevenire la selezione e la trasmissione di batteri resistenti a questi farmaci. Uno studio di farmaco-epidemiologia condotto in sei grandi ospedali degli Usa, intanto, ha rivelato come il 60% dei pazienti al quarto giorno di ricovero sia esposto ad un antibiotico, nel 30% dei casi prescritto in assenza di segni o sintomi di infezione, e in poco più del 50% con un corretto work out microbiologico precedente la prescrizione. In Italia, la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in Europa e quasi sempre al di sopra della media europea.

Nel nostro Paese, in particolare, Klebsiella pneumoniae carbapenemasi produttrice, considerato un superbatterio killer, è diventato in oltre il 50% dei casi resistente a tutti gli antibiotici. Le infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 casi ogni mille ricoveri acuti che avvengono in Italia, con un impatto sul servizio sanitario compreso tra i 72 e 96 milioni di euro. ‘I batteri hanno la capacità di modulare la propria esistenza attraverso la selezione di mutazioni nel genoma che codificano per proprietà che all’origine non erano espresse- ha spiegato Giovanni Di Perri, professore ordinario e direttore della Clinica di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Torino- questi microrganismi replicano continuamente e rapidamente il proprio patrimonio genetico, ma nel copiare fanno diversi errori in modo del tutto casuale, eccetto quando è presente un selettore, come l’antibiotico, che seleziona proprio i batteri resistenti’.